fisco24_info : Da trulli a dammusi, spopolano alloggi unici italiani su Airbnb: Le notti prenotate aumentate del 50% a livello glo… - hackerphone8 : Trulli, dammusi e mulini: le 10 'case uniche' italiane preferite su Airbnb -

la Repubblica

Che sianoo fari, che sianoo masserie, gli alloggi italiani su Airbnb seducono i turisti anche per la loro unicità. Soltanto negli ultimi due anni, dal 2019 al 2021, le notti prenotate in questo ...In Italia è più che una tendenza, un vero e proprio boom che coinvolge in primis le strutture tipiche della tradizione rurale della penisola - e delle sue isole - come. Questo ... Airbnb. La casa vacanza di tendenza in trulli, mulini e dammusi Che siano trulli o fari, che siano dammusi o masserie, gli alloggi italiani su Airbnb seducono i turisti anche per la loro unicità. (ANSA) ...Il fenomeno degli "alloggi unici", tendenza emergente nelle prenotazioni online attraverso il colosso di San Francisco e non solo. L'anno ...