Covid, in Lombardia i positivi sono 5.572: a Bergamo 650 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Regione Lombardia e Ministero della Salute rendono noto il bollettino con i dati dei contagi di Covid 19 per le ultime 24 ore nella nostra regione. I DATI – i tamponi effettuati: 35.737, totale complessivo: 40.181.900 – i nuovi casi positivi: 5.572 – in terapia intensiva: 47 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.348 (-27) – i decessi, totale complessivo: 41.633 (+20) I CASI PER PROVINCIA Milano: 1.502 di cui 528 a Milano città; Bergamo: 650; Brescia: 792; Como: 253; Cremona: 263; Lecco: 172; Lodi: 149; Mantova: 358; Monza e Brianza: 456; Pavia: 342; Sondrio: 77; Varese: 412.

