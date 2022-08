Come fa il Barcellona sull’orlo della bancarotta a comprare Raphinha e Lewandowski? Con le “magie” contabili: così ha ritoccato i conti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi tempi in casa del Barcellona le magie sono state trasferite dal campo ai libri contabili. Il presidente Laporta, nel dichiarato intento di tenere il passo con “i club di stato”, ovvero quelli che si reggono sui petrodollari di Qatar e Emirati Arabi Uniti, sta appaltando il futuro del club per costruirne il presente, fedele seguace della nota affermazione dell’economista John Maynard Keynes, secondo il quale “nel lungo periodo siamo tutti morti”. Quindi pazienza se nel lungo periodo il Barcellona avrà accumulato mancati introiti per oltre 700 milioni di euro. L’importante è presentare ai tifosi Raphinha e Lewandowski, magari auspicando che il più grande investimento (economico ma anche tecnico) dei blaugrana degli ultimi anni, Frenkie de Jong, decida di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi tempi in casa dellesono state trasferite dal campo ai libri. Il presidente Laporta, nel dichiarato intento di tenere il passo con “i club di stato”, ovvero quelli che si reggono sui petrodollari di Qatar e Emirati Arabi Uniti, sta appaltando il futuro del club per costruirne il presente, fedele seguacenota affermazione dell’economista John Maynard Keynes, secondo il quale “nel lungo periodo siamo tutti morti”. Quindi pazienza se nel lungo periodo ilavrà accumulato mancati introiti per oltre 700 milioni di euro. L’importante è presentare ai tifosi, magari auspicando che il più grande investimento (economico ma anche tecnico) dei blaugrana degli ultimi anni, Frenkie de Jong, decida di ...

_Morik92_ : Recap situazione #Arthur - Piace all'#Arsenal, come lo scorso gennaio, ma non c'è ancora stato un contatto con la… - Necxiuspuntodue : Ma vediamo il concetto di indipendenza,la #Lega ha iniziato cn il nord Italia è austro-ungarico e voleva la… - _13DAB : non si capisce perché una capitale Europea come Barcellona abbia il rigassificatoree Piombino no, non dite che Piom… - Marco04_08 : @pisto_gol Ma il Barcellona non era in crisi e rischiava di fallire?..boh..io non riesco a capire come facciano .. - Tagota14 : RT @Glicine00153383: La montagna del Tibitabo di Barcellona, conosciuta anche come la Montagna Magica, dall'alto dei suoi 512 metri offre u… -