Champions League | il fuorigioco diventa automatico Debutta la SAOT | Rosetti | ‘Saremo più rapidi e precisi’

OptaPaolo : 2 - Charles #DeKetelaere (19 anni e 224 giorni il 20/10/2020 in Zenit-Club Brugge) è il 2° marcatore belga ???? più g… - sscnapoli : ?? Kim “Non vedo l’ora di giocare la Champions League. Sono cresciuto tanto in questi anni e voglio migliorarmi anco… - hbk_89 : RT @cmdotcom: #ChampionsLeague, il #fuorigioco diventa automatico. Debutta la #SAOT, #Rosetti: ‘Saremo più rapidi e precisi’ - cmdotcom : #ChampionsLeague, il #fuorigioco diventa automatico. Debutta la #SAOT, #Rosetti: ‘Saremo più rapidi e precisi’ - NonViDicoNiente : La @sscnapoli ha vinto la Champions League, lo Scudetto, la NBA e la NFL contemporaneamente. Ma com'è possibile una… -

La "tecnologia semiautomatica del fuorigioco" sarà utilizzata dalla fase a gironi delladi questa stagione e dalla Supercoppa della prossima settimana. Lo ha annunciato l'Uefa. Si tratta del sistema di tracciamento ottico testato in occasione del Mondiale per club dello ..."Il sistema è pronto per essere utilizzato nelle partite ufficiali e installato negli stadi delle squadre di", ha confermato Rosetti. Internazionale dal 2012, fra gli arbitri di ...Il presidente del M5s Conte spara sulla "ammucchiata""del Centrosinistra, e tende la mano a chi è deluso dall'accordo Letta-Calenda ...La "tecnologia semiautomatica del fuorigioco" sarà utilizzata dalla fase a gironi della Champions League di questa stagione e dalla Supercoppa della prossima settimana. Lo ha annunciato l'Uefa. (ANSA) ...