Carlo Calenda: “Puri saremmo stati irrilevanti, Letta gestisca Di Maio e sinistra” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il leader di Azione: «La scelta identitaria piace di più, ma preferiamo la responsabilità. Avremmo regalato 40 parlamentari. A caldo pagheremo la scelta, poi risaliremo» Leggi su lastampa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il leader di Azione: «La scelta identitaria piace di più, ma preferiamo la responsabilità. Avremmo regalato 40 parlamentari. A caldo pagheremo la scelta, poi risaliremo»

lucianonobili : “Sono prese in giro degli elettori”. Non avrei saputo dirlo meglio di Carlo Calenda. #iovotoItaliaViva - Mov5Stelle : La prima stagione della serie tv con protagonisti Enrico Letta e Carlo Calenda si è conclusa, con le immagini dell’… - ricpuglisi : Carlo Calenda equidistante tra centro sinistra e centro destra. E io ho delle bellissime treccine rasta - ALBERTOSEVERIN7 : RT @RoccoTodero: Avete scoperto chi è #CarloCalenda; lo dico da mesi. Un radical chic di sinistra che fa finta di avercela con la sinistra… - salerno_vince : RT @lucianonobili: “Sono prese in giro degli elettori”. Non avrei saputo dirlo meglio di Carlo Calenda. #iovotoItaliaViva -