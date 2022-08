Carfagna: “Con il Pd patto di salvezza nazionale”. E poi il consiglio a Berlusconi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo sottoscritto un patto elettorale, costretti da una legge che praticamente obbliga agli accordi, pena l’irrilevanza” dichiara Mara Carfagna in un’intervista a ‘Il Messaggero’, ma parlare di alleanza con il Pd “è una parola esagerata”. “È un patto fondato sulla continuità del Piano di Ripresa e del metodo Draghi” e “per difendere la ripresa italiana messa a rischio dall’irresponsabilità del Movimento 5Stelle, della Lega e purtroppo di Forza Italia”. Il documento sottoscritto da Letta e Calenda è “un patto di salvezza nazionale” che “ogni liberale può sottoscrivere: c’è l’europeismo, l’atlantismo, c’è il sì esplicito alle infrastrutture energetiche, la lotta alle diseguaglianze e la riduzione delle tasse”. “Potevo comodamente restare sul carro dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo sottoscritto unelettorale, costretti da una legge che praticamente obbliga agli accordi, pena l’irrilevanza” dichiara Marain un’intervista a ‘Il Messaggero’, ma parlare di alleanza con il Pd “è una parola esagerata”. “È unfondato sulla continuità del Piano di Ripresa e del metodo Draghi” e “per difendere la ripresa italiana messa a rischio dall’irresponsabilità del Movimento 5Stelle, della Lega e purtroppo di Forza Italia”. Il documento sottoscritto da Letta e Calenda è “undi” che “ogni liberale può sottoscrivere: c’è l’europeismo, l’atlantismo, c’è il sì esplicito alle infrastrutture energetiche, la lotta alle diseguaglianze e la riduzione delle tasse”. “Potevo comodamente restare sul carro dei ...

