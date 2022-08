Amatrice, in otto mesi la Torre civica sarà restaurata e resa sicura (Di mercoledì 3 agosto 2022) E' partito lunedì scorso l'intervento sull'unica opera rimasta in piedi dopo il terremoto del 24 agosto 2016. Miglioramento sismico e ricostruzione della cella campanaria. Finanzia il ministero della Cultura: 500.000 euro il costo Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 agosto 2022) E' partito lunedì scorso l'intervento sull'unica opera rimasta in piedi dopo il terremoto del 24 agosto 2016. Miglioramento sismico e ricostruzione della cella campanaria. Finanzia il ministero della Cultura: 500.000 euro il costo

