Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 17 | 15

(Di martedì 2 agosto 2022)DEL 2 AGOSTOORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO CHE CONGESTIONANO IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA; PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA IL CENTRO ABITATO DI APRILIA E CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE IL 3 E IL 4 AGOSTO SONO ATTIVI I CANTIERI ...