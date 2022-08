Tutti pazzi per le adidas YEEZY Foam Runner “MX Carbon” (Di martedì 2 agosto 2022) Tutto pronto per l’uscita delle nuovissime scarpe adidas YEEZY, un oggetto iconico che appena esce sul mercato va sold out in pochissime ore, e succede ogni volta che il marchio propone un nuovo modello. Dopo il lancio del 2 agosto 2022 in Nord America, il 3 è il turno di Europa, Korea, Giappone e Cina. Il nuovo modello di YEEZY, attesissimo da Tutti i fan, è fatto interamente di Carbonio ed è firmato come sempre dal rapper Kanye West, o meglio Ye, il nuovo nome con cui è registrato all’anagrafe dal 2021. Per aggiudicarsi un paio di YEEZY, quindi, il momento migliore è il YEEZY Day, 48 ore in cui i negozi che vendono il brand saranno letteralmente presi d’assalto dalla folla. Vi raccomandiamo... Addio Kanye West, benvenuto Ye: il ... Leggi su diredonna (Di martedì 2 agosto 2022) Tutto pronto per l’uscita delle nuovissime scarpe, un oggetto iconico che appena esce sul mercato va sold out in pochissime ore, e succede ogni volta che il marchio propone un nuovo modello. Dopo il lancio del 2 agosto 2022 in Nord America, il 3 è il turno di Europa, Korea, Giappone e Cina. Il nuovo modello di, attesissimo dai fan, è fatto interamente diio ed è firmato come sempre dal rapper Kanye West, o meglio Ye, il nuovo nome con cui è registrato all’anagrafe dal 2021. Per aggiudicarsi un paio di, quindi, il momento migliore è ilDay, 48 ore in cui i negozi che vendono il brand saranno letteralmente presi d’assalto dalla folla. Vi raccomandiamo... Addio Kanye West, benvenuto Ye: il ...

