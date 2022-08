Traffico Roma del 02-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022) Luceverdema in ritrovati all’appuntamento con ilAbbiamo ancora code per lavori sulla Cassia bis tra via della Giustiniana e il raccordo anulare in entrata in città senza cosa sulla via Cassia La storta e il bivio per via della Giustiniana auto in coda in entrata in città anche sulla via Salaria dal bivio per Fidene fino alla tangenziale situazione analoga sulla via Aurelia anche qui abbiamo code Aurelia Vecchia e Piazza Irnerio perè un incidente e ormai risolto code anche sulla via Appia per lavori in corso tra il bivio per via dei Laghi e il raccordo anulare regolare la circolazione sul resto del territorio dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In ...