Spezia: Provedel in stand by, Lazio offre troppo poco (Di martedì 2 agosto 2022) C'è ancora una distanza di 500mila euro tra la richiesta dello Spezia per il portiere Ivan Provedel e l'offerta della Lazio. Domenica scorsa è pervenuta al club ligure una proposta da 2 milioni di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) C'è ancora una distanza di 500mila euro tra la richiesta delloper il portiere Ivane l'offerta della. Domenica scorsa è pervenuta al club ligure una proposta da 2 milioni di ...

AlfredoPedulla : #Dragowski, giornata proficua: ora è più vicino allo #Spezia. #Provedel aspetta il via libera per la #Lazio e per f… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Provedel in stand by, c'è ancora distanza tra Spezia e Lazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Provedel in stand by, c'è ancora distanza tra Spezia e Lazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Provedel in stand by, c'è ancora distanza tra Spezia e Lazio - apetrazzuolo : MERCATO - Provedel in stand by, c'è ancora distanza tra Spezia e Lazio -