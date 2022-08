Sondaggi politici Swg La7 1 agosto 2022: i dati di Fdi, Pd, Lega, M5s e degli altri partiti (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a crescere l'interesse verso i Sondaggi elettorali. E sarà sempre più alto in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Gli elettori italiani saranno chiamati a rinnovare il Parlamento, a cui seguirà la formazione di un Governo che dovrà guidare il Paese in una fase di fondamentale importanza per la sua storia. Ultimi Sondaggi elettorali: in testa Fdi e Pd Le rilevazioni di Swg sono state presentate, come ogni lunedì da La7, e fotografano una situazione in cui Fratelli d'Italia e Partito Democratico sembrano essere in testa. Con un distacco che è stato ridotto dalle variazioni censite negli ultimi giorni. Il partito di Giorgia Meloni, rispetto allo scorso 25 luglio, ha perso per il Sondaggio lo 0,8%. Lo ha fatto passando dal 25% tondo al 24,2%. Un dato che vale comunque mezzo punto in più rispetto al Partito ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a crescere l'interesse verso ielettorali. E sarà sempre più alto in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Gli elettori italiani saranno chiamati a rinnovare il Parlamento, a cui seguirà la formazione di un Governo che dovrà guidare il Paese in una fase di fondamentale importanza per la sua storia. Ultimielettorali: in testa Fdi e Pd Le rilevazioni di Swg sono state presentate, come ogni lunedì da La7, e fotografano una situazione in cui Fratelli d'Italia e Partito Democratico sembrano essere in testa. Con un distacco che è stato ridotto dalle variazioni censite negli ultimi giorni. Il partito di Giorgia Meloni, rispetto allo scorso 25 luglio, ha perso per ilo lo 0,8%. Lo ha fatto passando dal 25% tondo al 24,2%. Un dato che vale comunque mezzo punto in più rispetto al Partito ...

