Renzi | “Meloni non è fascista | la demonizzano come fece la sinistra con Berlusconi La attaccano ma imbarcano sinistra barricadera”

"Giorgia Meloni non è fascista. È una donna di destra che combatterò sempre e che non voterò mai. Ha alleati imbarazzanti, ma darle della fascista significa demonizzarla, come faceva un tempo la sinistra con Berlusconi. Tu vinci se sei più credibile". Parola di Matteo Renzi, intervenuto questa mattina a "Non stop news", su Rtl 102.5, dove ha ricordato: "Giorgia Meloni è stata ministra del governo Berlusconi 14 anni fa e non ha fatto niente per cambiare questo Paese. Attacchiamola per questo, non per quello che ha fatto Mussolini un secolo fa. Quanti voti prenderà? Certo, dipende dagli altri. Se ci fosse un terzo polo ampio, verrebbero portati via molti voti dalla destra. Se però la ...

