“Purtroppo è lui”. Le ricerche di Claudio finite nel modo più tragico, lascia 2 figlie (Di martedì 2 agosto 2022) Belluno, tragedia in montagna. Un uomo di 44 anni, Claudio Stadoan Silvestro, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri. Dalle prime informazioni l’uomo doveva essere diretto verso il Monte Zovo, ma, quando gli amici ne hanno ritrovato l’auto parcheggiata nelle vicinanze dell’Orrido dell’Acquatona, il Soccorso alpino della Val Comelico e di Sappada, congiuntamente al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo si è portato sul posto, presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Purtroppo sul greto del Piave è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Subito dopo sono partite le operazioni di recupero. I vigili del fuoco hanno allestito una una teleferica per farle attraversare il fiume e poi sollevarla con un verricello fino alla strada, dove attendeva il carro funebre diretto alla Camera mortuaria di Santo Stefano di Cadore. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Belluno, tragedia in montagna. Un uomo di 44 anni,Stadoan Silvestro, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri. Dalle prime informazioni l’uomo doveva essere diretto verso il Monte Zovo, ma, quando gli amici ne hanno ritrovato l’auto parcheggiata nelle vicinanze dell’Orrido dell’Acquatona, il Soccorso alpino della Val Comelico e di Sappada, congiuntamente al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo si è portato sul posto, presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.sul greto del Piave è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Subito dopo sono partite le operazioni di recupero. I vigili del fuoco hanno allestito una una teleferica per farle attraversare il fiume e poi sollevarla con un verricello fino alla strada, dove attendeva il carro funebre diretto alla Camera mortuaria di Santo Stefano di Cadore. ...

