Politiche | c' è l' accordo tra Letta e Calenda Intesa solido ancoraggio a Europa ' Porte aperte a Renzi | nessun veto'

LegaSalvini : COMUNICATO DEL CENTRODESTRA I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obie… - CarloCalenda : Non faremo coalizioni politiche con programmi e leadership comuni con tutto il csx. Cosa che la legge elettorale no… - augusto_amato : Elezioni politiche 2022. Calenda-Letta, c'è l'accordo - paoloigna1 : Elezioni politiche 2022. Calenda-Letta, c'è l'accordo - franc_benini : @Bradwave @PoliticaPerJedi Esatto. Non comprendo quale sia la 'base' contraria. Quella indecisa se votare lui o Ren… -

Nel primo paragrafo quindi i punti programmatici su cui si è siglato l'. Ecco il testo (... PD e Azione/+Europa si impegnano a mettere in campo lepubbliche più idonee per garantire l'...E' unche non ci riguarda e non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche", ha detto Bonelli, che ha elencato i temi cari alle due forze: la transizione ...è un accordo che non ci riguarda, tra le altre cose non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche. Non c’è alcun diritto di tribuna. Noi siamo una lista che ha un progetto ...L'intesa tra Letta e Calenda, e a seguire Di Maio-sinistra, era in un certo senso obbligata, ma adesso il centrodestra può usare la carta dell'Armata Brancaleone contro il centrosinistra ...