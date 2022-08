Paura per Donatella Rettore positiva al Covid: “Spero di farcela, ho un’altra malattia” (Di martedì 2 agosto 2022) Donatella Rettore ha contratto il Covid. Ad annunciarlo lei stessa con un post su Instagram. Proprio ora che aveva iniziato a riprendere le date del suo tour che, purtroppo, ha dovuto necessariamente interrompere. “Non sto bene, non ha altro da aggiungere. Spero di farcela”. Donatella Rettore positiva al Covid “Non poteva mancare e proprio adesso sono positiva al Covid e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… Vi abbraccio”. Con questo semplice messaggio la Rettore ha voluto comunicare ai fan che deve necessariamente interrompere il tour. Tantissimi i messaggi delle persone che le stanno accanto che non vedono l’ora di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022)ha contratto il. Ad annunciarlo lei stessa con un post su Instagram. Proprio ora che aveva iniziato a riprendere le date del suo tour che, purtroppo, ha dovuto necessariamente interrompere. “Non sto bene, non ha altro da aggiungere.di”.al“Non poteva mancare e proprio adesso sonoale con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere.di… Vi abbraccio”. Con questo semplice messaggio laha voluto comunicare ai fan che deve necessariamente interrompere il tour. Tantissimi i messaggi delle persone che le stanno accanto che non vedono l’ora di ...

