Pallavolo maschile | per Zaytsev niente Mondiali - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Ivan Zaytsev Roma, 2 agosto 2022 - Ivan Zaytsev non sarà tra le stelle dell' Italvolley nei prossimi Mondiali di pallavolo , in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all' 11 settembre : la decisione arriva dal ct Ferdinando De Giorgi e la comunicazione è avvenuta in mattinata, con lo Zar che ha lasciato ... Pallavolo: Nazionale, Zaytsev lascia il ritiro azzurro Ivan Zaytsev ha lasciato il collegiale della Nazionale Maschile. L'opposto, infatti, ha maturato la decisione dopo un colloquio avuto con il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi nella serata di ieri.