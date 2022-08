“Mi hanno rubato la mia valigetta 24 ore con i documenti: aiutatemi” (Di martedì 2 agosto 2022) Pubblichiamo l’appello di Alice Rosà che nella giornata di lunedì 1° agosto ha subito un furto. “Mi hanno rubato una valigetta 24 ore contenente tutti i documenti di lavoro della mia attività. Il furto è avvenuto a Orio al Serio. La borsa di pelle contiene tutti i documenti della società Osteria al borgo d’oro Srl di cui sono la legale rappresentante. Chiedo solo aiuto in caso di ritrovamento della valigetta o del suo contenuto, anche parziale, che possa essermi restituito. Ho sporto regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Bergamo. Se qualcuno potesse aiutarmi”. Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Pubblichiamo l’appello di Alice Rosà che nella giornata di lunedì 1° agosto ha subito un furto. “Miuna24 ore contenente tutti idi lavoro della mia attività. Il furto è avvenuto a Orio al Serio. La borsa di pelle contiene tutti idella società Osteria al borgo d’oro Srl di cui sono la legale rappresentante. Chiedo solo aiuto in caso di ritrovamento dellao del suo contenuto, anche parziale, che possa essermi restituito. Ho sporto regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Bergamo. Se qualcuno potesse aiutarmi”.

