L'Ucraina, la guerra e la boxe. Il pugile Sergey Demchenko: "Da Sumy a Roma, lo sport mi ha salvato" (Di martedì 2 agosto 2022) Della guerra del "dittatore Putin" inizialmente non vuole parlare. Poi lo sfogo. Tanta la rabbia, anche per chi come lui L'Ucraina l'ha lasciata anni fa. Sergey Demchenko, pugile campione dell'Unione Europea, nativo di Sumy ma Romano d'adozione, l'ha lasciata nel 2001. L'Italia è casa sua, dopo averci "passato metà della vita". Nella sua storia quattro sport: danza, lotta libera, kickboxing e l'amore di una vita, la boxe. Oggi, alla soglia dei 43 anni, non ne è ancora sazio. La cerca, inseguendo sfide sempre più difficili tra ostacoli logistici e la fatica dell'età che avanza. Nell'ultimo mese ha combattuto due volte. Ennesimi capitoli di una carriera che ha regalato tante gioie: i titoli dell'Unione Europea, la famiglia, l'aver ...

