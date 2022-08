Luciano Ligabue ha un fratello famoso, vi sorprenderà: sono identici (Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luciano Ligabue non è il solo famoso in famiglia. Il rocker ha un fratello che è molto conosciuto nel mondo della tv e della musica. Lo avere mai visto? sono identici. Il rocker di Correggio è uno degli artisti più amati in Italia. Non stupisce che i suoi concerti sono quasi sempre sold out ormai Leggi su youmovies (Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non è il soloin famiglia. Il rocker ha unche è molto conosciuto nel mondo della tv e della musica. Lo avere mai visto?. Il rocker di Correggio è uno degli artisti più amati in Italia. Non stupisce che i suoi concertiquasi sempre sold out ormai

avvelenatrice : @anna_ex_belva @GiorgiaMeloni Non penso sia il razzismo la questione di fondo, è troppo lunga da spiegare in un twe… - flawslou : sempre grata a luciano ligabue per aver scritto una delle canzoni italiane più belle di sempre : A MODO TUO. - pentagrammamag : Pentagramma Magazine: 'Una storia': l'autobiografia di Luciano Ligabue. - histoniumnet : Bandabastard, trio esplosivo che si forma sotto la firma di Luciano Luisi, Ivano Zanotti e Davide Pezzin, grandi... - giorgiobigi1 : RT @MMirella28: Quello della radio libere resta un periodo formidabile e irripetibile, raccontato con affetto e intelligenza da Luciano Lig… -