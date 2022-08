L’Alpine lo annuncia, Oscar Piastri nega: “Non ho firmato nessun contratto” (Di martedì 2 agosto 2022) Prima l’annuncio, poi la clamorosa smentita. Quel che conta è che Oscar Piastri non correrà per L’Alpine dal 2023, a differenza di quanto annunciato dalla stessa scuderia con un comunicato. Piastri è intervenuto sulla vicenda in tarda serata: “Prendo atto del fatto che, senza il mio consenso, Alpine abbia diffuso nel tardo pomeriggio un comunicato stampa in cui si afferma che competerò per loro il prossimo anno. Questo è sbagliato e non ho firmato un contratto con Alpine per il 2023. Non correrò per Alpine il prossimo anno“, le parole sul suo profilo Twitter dell’australiano (classe 2001), che ha vinto in 3 anni consecutivi prima la Formula Renault (2019), poi la Formula 3 (2020 con l’italiana Prema) e quindi la Formula 2 (2021, sempre con Prema). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Prima l’annuncio, poi la clamorosa smentita. Quel che conta è chenon correrà perdal 2023, a differenza di quantoto dalla stessa scuderia con un comunicato.è intervenuto sulla vicenda in tarda serata: “Prendo atto del fatto che, senza il mio consenso, Alpine abbia diffuso nel tardo pomeriggio un comunicato stampa in cui si afferma che competerò per loro il prossimo anno. Questo è sbagliato e non houncon Alpine per il 2023. Non correrò per Alpine il prossimo anno“, le parole sul suo profilo Twitter dell’australiano (classe 2001), che ha vinto in 3 anni consecutivi prima la Formula Renault (2019), poi la Formula 3 (2020 con l’italiana Prema) e quindi la Formula 2 (2021, sempre con Prema). SportFace.

