La storia del medico afghano Mohammed Naderi | “In Italia c’è salvezza | in Afghanistan una condanna”

(Di martedì 2 agosto 2022) Il rumore del magazzino è assordante. Urla di bambini, suoni del clacson. Mohammad gira e rigira il suo video messaggio tre volte finché non riesce ad avere un po’ più di silenzio. Mohammadè un, attivista, direttore del Pronto Soccorso di uno degli ospedali di Kabul, ricercato dai talebani per le sue attività a favore delle donne e dei diritti civili. Mohammad, oltre ad occuparsi di diritti, è stato una fonte per Il Giorno e altri mediani, collaborando raccogliendo foto e testimonianze dell’avvento dei talebani, e raccontando l’oppressione degli hazara, l’etnia di minoranza asiatica più perseguitata in. L’ospedale di Kabul“La nostra vita qui è durissima, rischiamo ogni giorno la deportazione verso l’” Mohammad, dopo un lungo viaggio, è riuscito a scappare in ...

amendolaenzo : Agli europeisti dell’ultim’ora dico una cosa: le nostre storie parlano chiaro. Noi abbiamo negoziato e ottenuto il… - FiorinoLuca : 'Eppure mi avevano raccontato una storia diversa. Una storia dal finale scontato, con un fenomeno che rubava la sce… - ilpost : È morto Bill Russell, uno dei più grandi giocatori nella storia del basket americano - l_patrizia : Abbiamo fatto talmente tanto bene i conti con la nostra storia che è probabile avremo un Governo composto da gente… - sansalvonet : Rossana Cilli ha presentato a Vasto 'L'Orecchio del Vate', un volume basato su una inedita storia su... -

Panorama

Una vita, quella di Russell, considerato il più grande nelladella NBA, così come il rosso ... un figlio bianco per un papa nero che nella battaglia aveva sfidato tutti, anche i razzisti...L'operazione - Fàbregas non ha infatti precedenti nella pur gloriosaComo, che fino a oggi poteva evidenziare nella sua "Lista dei Santi" solo un'immaginetta proveniente dal paradiso ... La storia del Vov, il liquore all’uovo Lunedì 1 agosto alla conferenza nella corte di Palazzo Montani Antaldi (g.c.) è seguita una visita in anteprima alle sale per la stampa. All’appuntamento erano presenti: Daniele Vimini assessore alla ...Crescono le richieste per l'apertura di nuovi esercizi al centro città. Il commercio avellinese inverte il segno passivo degli ultimi 10 anni di crisi senza soluzione di ...