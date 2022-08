"La corte dei servitori di Francesca Pascale...": indiscrezioni milionarie (Di martedì 2 agosto 2022) Pubblichiamo "Posta Prioritaria", la rubrica in cui Fausto Carioti risponde alla lettera di un lettore di Libero Signor Carioti, con la probabile vittoria del centrodestra alle prossime elezioni dovremo prepararci a una serie di disavventure: la Borsa precipiterà al minimo storico, lo spread si impennerà su valori mai raggiunti. Riemergendo dall'oblio, si è fatto vivo anche Giuliano Ferrara, che si preoccupa di informarci che lui voterà per il Pd. Ma il fatto più sconvolgente, che getterà gli italiani nella disperazione, sarà la fuga all'estero di un cervello come Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Mi pare opportuna la citazione di Publio Cornelio Tacito: «Gli uomini sono più propensi a restituire un torto che un favore, poiché la gratitudine è un impegno morale, mentre la vendetta è un piacere».Roberto Mascotto Tacito aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Pubblichiamo "Posta Prioritaria", la rubrica in cui Fausto Carioti risponde alla lettera di un lettore di Libero Signor Carioti, con la probabile vittoria del centrodestra alle prossime elezioni dovremo prepararci a una serie di disavventure: la Borsa precipiterà al minimo storico, lo spread si impennerà su valori mai raggiunti. Riemergendo dall'oblio, si è fatto vivo anche Giuliano Ferrara, che si preoccupa di informarci che lui voterà per il Pd. Ma il fatto più sconvolgente, che getterà gli italiani nella disperazione, sarà la fuga all'estero di un cervello come, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Mi pare opportuna la citazione di Publio Cornelio Tacito: «Gli uomini sono più propensi a restituire un torto che un favore, poiché la gratitudine è un impegno morale, mentre la vendetta è un piacere».Roberto Mascotto Tacito aveva ...

Agenzia_Ansa : Sostanziale bocciatura della Corte dei conti Ue nei confronti del piano REPowerEU presentato a metà maggio dalla Co… - LaVeritaWeb : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di una terapeuta a cui è vietato lavorare da aprile, anche da remoto. La pa… - GuidoDeMartini : ???? COME CON ALFIE EVANS: I giudici decidono di staccare la spina a un 12enne in coma CONTRO la volontà dei genitori… - FabioRocco86 : RT @KersevanRoberto: #nucleare Per i soliti cretinetti antinucleari 'verdi' che gongolano quando EDF perde valore o dichiara perdite varie… - liberainfo : RT @nelloscavo: +++ Caso @SeaWatch, la Corte Ue: per il fermo servono le prove +++ Bocciate e definitivamente archiviate le norme italiane… -