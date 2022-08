Kabul | drone Usa uccide il capo di Al Qaeda | Al Zawahiri

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 agosto 2022) Ayman Al, leader di Al, è morto. Così sostiene il presidente Usa, Joe Biden. Unamericano avrebbe colpito in pieno la sua abitazione a, capitale dell’Afghanistan. “Giustizia è stata fatta” dice Biden, affacciandosi dal balcone della Casa Bianca, sebbene in isolamento per aver contratto il Covid. Un’operazione di “precisione” e di assoluto “successo” che conferma la determinazione americana contro il terrorismo, sostiene il presidente americano. Il leader di Alè stato ucciso nella notte fra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio, nel corso di un’operazione che la Cia ha condotto con un. Dalsono partiti due missili Hellfire che hanno colpito una casa nel centro di, compreso il balcone su cui si ...