Juventus, Sky: "Rugani vicinissimo all'addio" (Di martedì 2 agosto 2022) Juventus Rugani- La Juventus è pronta a ritornare in Italia, ieri ultimo allenamento Americano per gli uomini di Allegri. In serata, i Bianconeri ritorneranno in Italia e, da domani si lavorerà di nuovo alla Continassa. La Juventus lavora attivamente sul mercato sia in entrata, seguendo gli obbiettivi Paredes e Morata che in uscita. Riguardo le cessioni i Bianconeri hanno deciso di dare il via libera per la partenza di Daniele Rugani. Cedendo l'Italiano, la Juventus si dirigerà verso Milenkovic, che cerca sistemazione in una big di Serie A. Tante le richieste per il difensore ex Empoli, proprio dalla squadra Toscana e anche dal Verona. Secondo quanto riporta Sky , potrebbe servire meno tempo per definire il futuro di Rugani. Infatti, il centrale avrebbe aperto alla ...

