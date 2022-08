Juve | rifiutata un’offerta per Rugani | i dettagli

ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ?????????????? Aaron #Ramsey, dopo aver rescisso il contratto con la #Juve, ha trovato subito squadra accasandosi al #Nizza.… - persemprecalcio : ?????????????? Aaron #Ramsey, dopo aver rescisso il contratto con la #Juve, ha trovato subito squadra accasandosi al… - infoitsport : Calciomercato Juve: rifiutata la prima offerta del Valencia per Arthur - infoitsport : Juve, offerta rifiutata per Arthur - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Mercato Juventus, capitolo Arthur: rifiutata l’ultima offerta del Valencia #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA htt… -

Calciomercato.com

E direbbe si a un contratto da 2,4 milioni per quattro anni, ovvero la stessa cifrada Dries Mertens . Tra pochi giorni, presumibilmente all'inizio della prossima settimana, il Napoli ...L'OFFERTA - La prima offerta è statadalla Juventus: un prestito con l'Empoli che sarebbe stato disposto a pagare un milione di euro di stipendio al giocatore (circa un terzo dell'ingaggio ... Juve, respinta l’offerta dell’Empoli per Rugani: i dettagli | Primapagina Il Napoli è da diverso tempo sulle tracce di Giacomo Raspadori. Servirà tuttavia una offerta importante per convincere il club emiliano.È il giorno della verità per Pogba. La priorità per il centrocampista francese è ridurre al minimo lo stop, anche per esserci al Mondiale con la Francia, quindi ...