Il Mise autorizza il finanziamento a CNH Industrial per la realizzazione un trattore elettrico ibrido (Di martedì 2 agosto 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha dato semaforo verde a un accordo per l'innovazione che porterà allo sviluppo di una tecnologia ibrido-elettrica per trattori. Il Mise fornirà finanziamenti al plant modenese di CNH Industrial, azienda specializzata nella produzione di macchinari, attrezzature e fornitura di servizi per i settori agricolo e delle costruzioni. Il progetto denominato "trattore elettrico ibrido per l'agricoltura del futuro" è in linea con il piano strategico pluriennale dell'azienda con sede a Torino, che mira a individuare soluzioni tecnologiche sostenibili dal punto di vista ambientale: l'innovazione porterà alla realizzazione di un trattore speciale ibrido elettrico a zero ...

