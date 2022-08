Ferrari | i 10 motivi dietro il flop | così le rosse hanno perso una grande occasione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Ecco dieci buonida tenere a mente se si aspira a diventare campioni del mondo di Formula Uno senza incappare in clamorosi. Dovrebbero tenerli ben presente a Maranello dopo la figura da Ridolini, l'ennesima, rimediata a Budapest dove l'Armata BrancaBinotto hail mondiale piloti pur disponendo della monoposto più performante tra le 20 al via. Un'umiliazione patita mentre il Circus va in vacanza e tornerà in pista il 28 agosto, a Spa. 1) GOMME Venerdì, come di consueto, i team avevano selezionato i treni di pneumatici da usare nel weekend.aveva indicato un treno di "hard", le gomme bianche. Tutti gli altri top-team le avevano rifiutate. Mario Isola, responsabile Pirelli, ha confessato nel dopo-gara: «Le bianche, viste le temperature in ribasso, sarebbero state controproducenti. La ...