Elezioni: Letta-Calenda, incontro alla Camera. I Dem: “Intesa, ma no ai veti” (Di martedì 2 agosto 2022) Ecco il faccia a faccia tanto atteso dalla politica italiana: l'incontro fra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda dovrebbe tenersi nella mattinata di oggi, 2 agosto 2022, alla Camera. Oltre a Letta e a Calenda parteciperà Benedetto della Vedova per Più Europa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) Ecco il faccia a faccia tanto atteso dpolitica italiana: l'fra il segretario del Pd Enricoe il leader di Azione Carlodovrebbe tenersi nella mattinata di oggi, 2 agosto 2022,. Oltre ae aparteciperà Benedetto della Vedova per Più Europa L'articolo proviene da Firenze Post.

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - petergomezblog : Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottu… - Agenzia_Ansa : Elezioni, botta e risposta Azione-Pd. Calenda: 'Vediamoci oggi e decidiamo'. Pontieri al lavoro. Letta: 'Il tempo s… - LaStampa : Letta e Calenda divisi alla meta. A sinistra è il 'momento Tafazzi' - infoitinterno : Governo, verso le elezioni. Letta-Calenda, oggi il faccia a faccia su nodo alleanze -