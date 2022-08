Elezioni 2022, critiche social a Calenda per accordo con Letta (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Agli amici del ‘dovevamo rompere’, credetemi, mi viene piuttosto naturale. Ma se ci sono le condizioni per costruire, si costruisce”. Carlo Calenda ribatte così via twitter ai follower che oggi hanno criticato l’accordo raggiunto con Enrico Letta, segretario del Pd, in vista delle Elezioni 2022 in programma del 25 settembre. “Con Bonelli Fratoianni Speranza Orlando Provenzano etc che costruisci?”, risponde Francesco Di Santo. Ed ancora Paolo Marongiu. “Ma che condizioni vuoi che ci siano con Leu, SI, Verdi e Di Maio? Carlo permettimi di dire che oggi la scelta presa ha tolto una speranza a molti elettori”. E poi Mark: “Per 15 collegi? Fossero stati 30 avremmo apprezzato il gusto per la citazione. PS: mi creda, Azione oggi è finita perchè quel progetto, dentro al minestrone con Di Maio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Agli amici del ‘dovevamo rompere’, credetemi, mi viene piuttosto naturale. Ma se ci sono le condizioni per costruire, si costruisce”. Carloribatte così via twitter ai follower che oggi hanno criticato l’raggiunto con Enrico, segretario del Pd, in vista dellein programma del 25 settembre. “Con Bonelli Fratoianni Speranza Orlando Provenzano etc che costruisci?”, risponde Francesco Di Santo. Ed ancora Paolo Marongiu. “Ma che condizioni vuoi che ci siano con Leu, SI, Verdi e Di Maio? Carlo permettimi di dire che oggi la scelta presa ha tolto una speranza a molti elettori”. E poi Mark: “Per 15 collegi? Fossero stati 30 avremmo apprezzato il gusto per la citazione. PS: mi creda, Azione oggi è finita perchè quel progetto, dentro al minestrone con Di Maio ...

