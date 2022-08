Elezioni 2022 | Conte | “M5S va da solo | lasciamo che Pd e Azione litighino”

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Chi di arroganza ferisce di arroganza perisce. Il campo largo è diventato un campo di battaglia, basta vedere come Calenda stia trattando il Pd.li litigare, noi siamo da soli, coerenti…”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, intervenendo a ‘Radio Anch’io’ su Radio Raiuno. “Il Pd – ha continuato – non può mancare di rispetto ai suoi alleati e poi pensare di ritornare da noi e fare un cartello elettorale. Il Pd deve assumersi di fronte ai propri elettori la responsabilità delle scelte fatte, spiegare perché ha deciso di comportarsi come la Lega o Fi, spingendo fuori il M5S. Deve spiegare perché accetta Sinistra Italiana e Fratoianni che non hanno mai votato la fiducia al governo”. “Dato che noi siamo persone serie, quando nei mesi scorsi si parlava di alleanza strutturale tra il M5S e Pd, io dicevo che il dialogo era ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - AnimaCeleste : RT @marattin: Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Europeo cont… - Massimo22185550 : RT @Mov5Stelle: Cari amici, le scadenze elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre… -

Il Sole 24 Ore

Si terrà oggi alle 11, alla Camera, l'incontro decisivo tra Letta e Calenda sulle alleanze per ledel 25 settembre. Parteciperà anche Benedetto della Vedova per Più Europa. Calenda mantiene i suoi veti, il segretario dem continua a rifiutare i paletti riaffermando però la "volontà di un'...La possibile alleanza fra Pd e Azione naviga in acque agitate. Ieri una lunga giornata fra veleni e sospetti, tweet e comunicati la vedeva sull'orlo del fallimento. Qualche parlamentare dem sbuffava: '... Le elezioni, le coalizioni e le proiezioni. Il gioco delle future alleanze - Info Data ROMA (ITALPRESS) - "Noi dobbiamo concentrarci in questo agosto sulla politica. In questo momento i dirigenti politici stanno cercando di capire se tornano ...“Musumeci deve rassegnare le dimissioni subito e consentire ai siciliani di avere l’ Election Day il 25 settembre”. A chiederlo Marco Polizzi, avvocato, presidente dell’associazione Primoconsumo, che ...