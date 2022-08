Ecco i punti dell'accordo tra Letta e Calenda: dal programma alle candidature (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo circa due ore di incontro le delegazioni di Partito democratico, Azione e +Europa hanno aggiunto un'intesa sottoscritta da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto della Vedova, in vista delle elezioni del 25 settembre. Di seguito il testo dell'accordo. La visione, il programma Le prossime elezioni sono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa. Partito Democratico e Azione/+Europa siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo fondata sui seguenti punti. PD e Azione/+ Europa si impegnano a promuovere, nell’ambito ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo circa due ore di incontro le delegazioni di Partito democratico, Azione e +Europa hanno aggiunto un'intesa sottoscritta da Enrico, Carloe Benedettoa Vedova, in vistae elezioni del 25 settembre. Di seguito il testo. La visione, ilLe prossime elezioni sono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italiaata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e’Europa. Partito Democratico e Azione/+Europa siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo fondata sui seguenti. PD e Azione/+ Europa si impegnano a promuovere, nell’ambito ...

ilfoglio_it : ?? Ecco il testo dell'accordo firmato da Calenda, Della Vedova e Letta: dal programma alle candidature, tutti i punt… - giannisassari08 : ?????????????????? Accordo trovato fra letta e calenda. Ecco in esclusiva i 10 punti del programma: 1) Sennò arrivano le de… - SergioGMartine8 : RT @marioadinolfi: Ecco i punti programmatici di Alternativa per l’Italia. Tutti i partiti han votato l’aumento delle spese militari da 25… - Benzinga_Italia : L’azienda statunitense produttrice e distributrice di #videogiochi registra ricavi lievemente superiori alle stime… - AmiuGenova : Lo sai che se conferisci le lattine nei nostri ecompattatori in piazza San Giorgio e in piazza Sarzano puoi raccogl… -