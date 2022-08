Donatella Rettore, il post choc: “Sto male, spero di farcela” (Di martedì 2 agosto 2022) Donatella Rettore, 67 anni, è positiva al Covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram con un post che Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 2 agosto 2022), 67 anni, è positiva al Covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram con unche Perizona Magazine.

Paola18439710 : RT @liliaragnar: Donatella #Rettore 'vaccinata' e positiva al Covid: 'Sto male. Spero di farcela' auguri, ma non dimentico i tuoi post cont… - ziopaio59 : RT @AuroraLittleSun: 19/01/2022 Donatella Rettore: 'Sono iper-vaccinata e pro vax convinta' 01/08/22 Donatella Rettore, positiva al Covid:… - _fiorucci : RT @stopcensura2020: Donatella Rettore vaccinata con tre dosi: “Ho il Covid e sto male. Spero di non morire” - simoemme : RT @AuroraLittleSun: 19/01/2022 Donatella Rettore: 'Sono iper-vaccinata e pro vax convinta' 01/08/22 Donatella Rettore, positiva al Covid:… - SoniaLaVera : RT @liliaragnar: Donatella #Rettore 'vaccinata' e positiva al Covid: 'Sto male. Spero di farcela' auguri, ma non dimentico i tuoi post cont… -