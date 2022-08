Dieci consigli per ridurre l'utilizzo della plastica (Di martedì 2 agosto 2022) Durante il mese appena trascorso si è celebrato il «Plastic Free July», un movimento nato nel 2011 con l’obiettivi di ispirare tutti a contribuire a realizzare un mondo libero dai rifiuti derivati dalla plastica. Soltanto lo scorso anno, circa 140 milioni di persone hanno preso parte all’iniziativa a livello globale, riducendo lo spreco e la produzione generale di rifiuti di 15 kg per persona all’anno, per un totale di 3,5% di rifiuti in meno. La strada però è ancora lunga. Secondo un report redatto da ECCO in collaborazione con Greenpeace e SPRING, l’Italia è il secondo Paese consumatore di plastica in Europa: nel 2020 sono state consumate 5,9 milioni di tonnellate di polimeri fossili, corrispondenti a quasi 100 kg a persona. Inoltre, si stima che tra produzione e incenerimento, il ciclo della plastica generi ... Leggi su panorama (Di martedì 2 agosto 2022) Durante il mese appena trascorso si è celebrato il «Plastic Free July», un movimento nato nel 2011 con l’obiettivi di ispirare tutti a contribuire a realizzare un mondo libero dai rifiuti derivati dalla. Soltanto lo scorso anno, circa 140 milioni di persone hanno preso parte all’iniziativa a livello globale, riducendo lo spreco e la produzione generale di rifiuti di 15 kg per persona all’anno, per un totale di 3,5% di rifiuti in meno. La strada però è ancora lunga. Secondo un report redatto da ECCO in collaborazione con Greenpeace e SPRING, l’Italia è il secondo Paese consumatore diin Europa: nel 2020 sono state consumate 5,9 milioni di tonnellate di polimeri fossili, corrispondenti a quasi 100 kg a persona. Inoltre, si stima che tra produzione e incenerimento, il ciclogeneri ...

