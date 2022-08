Claudia Gerini nei panni di una conduttrice | ecco a chi si è ispirata

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 agosto 2022)adora la sua professione di attrice. In un’intervista per Leggo, ha ammesso di avere tanti progetti cinematografici per il futuro. In particolare, si è concentrata su uno dei prossimi film in uscita. Si tratta di I Migliori Giorni, dove veste idi unatenace. Per recitare al meglio in questo ruolo ha deciso di ispirarsi a una presentatrice italiana molto famosa. Si è soffermata anche sul desiderio di avere altri figli. I Migliori Giorni,ha preso spunto da una stimataè un’attrice molto amata. Dopo aver recitato in più di cinquanta film per il cinema ed essere apparsa in diverse serie tv, si sta preparando a partecipare a nuovi entusiasmanti progetti. In ...