Claudia Cardinale | ' Io ricoverata? Solo fake news Sto bene e con i miei figli'

(Di martedì 2 agosto 2022) In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa italiani, l'attrice- residente da anni in Francia - tiene a far sapere che stae che "si trova attualmente in una casa ...

LLenaat : RT @Agenzia_Ansa: Claudia Cardinale: 'Sto bene e con i miei figli'. All'ANSA l'attrice smentisce le voci su un suo presunto ricovero non vo… - Paolo18030138 : RT @Agenzia_Ansa: Claudia Cardinale: 'Sto bene e con i miei figli'. All'ANSA l'attrice smentisce le voci su un suo presunto ricovero non vo… - Agenzia_Ansa : Claudia Cardinale: 'Sto bene e con i miei figli'. All'ANSA l'attrice smentisce le voci su un suo presunto ricovero… - solocine : Claudia Cardinale: 'sto bene e con i miei figli' - MeglioNotizie : Claudia Cardinale: 'sto bene e con i miei figli' -

In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa italiani, l'attrice- residente da anni in Francia - tiene a far sapere che sta bene e che "si trova attualmente in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli". "Sto accanto alla ...Il viaggio a Tunisi Dopo quella data, laha preso parte a un evento pubblico a maggio, a Tunisi. La città in cui è nata le ha reso omaggio intitolandole una strada a La Goulette. 'Sono ..."Mi trovo in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei miei figli. Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti". Claudia Cardinale smentisce una ...Claudia Cardinale zittisce le malelingue. In campagna fuori Parigi: "Sto in perfetta salute con la mia famiglia" ...