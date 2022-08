Casini: «Rinvio Serie A per caldo? No, si inizia il 13 agosto» (Di martedì 2 agosto 2022) «Un rischio Rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così». Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell’inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma. Il numero uno della Lega è tornato anche sulla reintroduzione Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 agosto 2022) «Un rischioper il campionato a causa del? No, laA inizierà il 13, è sempre stato così». Lo ha dichiarato il presidente della LegaA, Lorenzo, a margine dell’inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma. Il numero uno della Lega è tornato anche sulla reintroduzione Calcio e Finanza.

Guarne88 : (ANSA) #Casini: 'Rinvio #SerieA @SerieA per caldo? No, si gioca 13 agosto, è sempre stato così' Poi però arriva i… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Casini: 'Rischio rinvio per il caldo? No, il campionato inizia il 13 agosto' - ansacalciosport : Calcio:Casini 'rinvio Serie A per caldo? No,si gioca 13/08'. N.1 Lega A 'É stato sempre così' | #ANSA - Fantacalcio : Lega, Casini: 'Caldo? La Serie A comincia, nessun rinvio' - TUTTOJUVE_COM : Casini: 'Rinvio Serie A per caldo? No, si gioca 13/08' -