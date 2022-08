Carabinieri ‘in costume’ sulle spiagge della Penisola sorrentina: tra i villeggianti per controlli a tappeto (Di martedì 2 agosto 2022) controlli a tappeto nei comuni della Penisola sorrentina per i Carabinieri della locale compagnia. Servizio a largo raggio effettuato sulle spiagge anche con il fondamentale contributo di personale in borghese, o meglio, in costume. Sì perché i militari, “armati” di asciugamano e ombrelloni, si sono mimetizzati tra i villeggianti e hanno potuto osservare da vicino i movimenti sospetti. Diversi gli uomini e le donne impiegati che con il supporto dei colleghi in divisa – pronti a intervenire attendendo in posizione defilata – hanno garantito il rispetto delle regole comuni in modo discreto. Durante le operazioni è stato denunciato a piede libero un 15enne napoletano trovato in possesso di un coltello a serramanico. Una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022)nei comuniper ilocale compagnia. Servizio a largo raggio effettuatoanche con il fondamentale contributo di personale in borghese, o meglio, in costume. Sì perché i militari, “armati” di asciugamano e ombrelloni, si sono mimetizzati tra ie hanno potuto osservare da vicino i movimenti sospetti. Diversi gli uomini e le donne impiegati che con il supporto dei colleghi in divisa – pronti a intervenire attendendo in posizione defilata – hanno garantito il rispetto delle regole comuni in modo discreto. Durante le operazioni è stato denunciato a piede libero un 15enne napoletano trovato in possesso di un coltello a serramanico. Una ...

