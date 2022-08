Canone Rai, l’importo cambia dopo le elezioni? Dipende dal risultato (Di martedì 2 agosto 2022) Il Canone Rai, croce e delizia di tantissimi italiani, torna alla ribalta ora che mancano solo una manciata di settimane alle elezioni: cambierà l’importo totale? Continueremo a pagarlo? Se si, come? La questione legata al Canone denominato impropriamente Canone Rai torna periodicamente ma, a ridosso delle nuove elezioni, la questione assume altri contorni. Cerchiamo di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 2 agosto 2022) IlRai, croce e delizia di tantissimi italiani, torna alla ribalta ora che mancano solo una manciata di settimane alle: cambieràtotale? Continueremo a pagarlo? Se si, come? La questione legata aldenominato impropriamenteRai torna periodicamente ma, a ridosso delle nuove, la questione assume altri contorni. Cerchiamo di L'articolo proviene da Consumatore.com.

frengopilu : @boni_castellane Presto, aumentare il canone RAI - CasonatoFranco : @boni_castellane Se è per questo AdE non incrociando abbonati Sky da 89 EUR mese con abbonati rai ha perso miliardi… - mimmafor_ : @itsmeback_ Ma Mediaset offre la vittoria su un piatto d'argento alla sinistra con questi programmi e con i tg. Dal… - alelu62 : Il @tg2rai è scandaloso: apre sempre i servizi politici con il @pdnetwork e la sinistra. Vergogna! Perché devo paga… - GiusPecoraro : RT @AngelaAngelmi: Quando la Rai fa un buon servizio pubblico assolve il compito per il quale è pagata dal canone? Avete capito molto male… -