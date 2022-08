Calcio | rinforzata la collaborazione tra Uefa e UE su uguaglianza | diversità e inclusione

(Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente, Aleksander Ceferin, e il commissario europeo per l’, Helena Dalli, nel corso delle riunioni tenutesi in occasione della finale degli Europei femminili hanno elaborato i rapporti, gli obiettivi e le priorità del programma ‘Union of Equality’ dell’Unione Europea e della strategia ‘Strength Through Unity 2030’ della. “Ileuropeo e l’UE sono una grande squadra. Non vedo l’ora di lavorare con il commissario Dalli per conseguire importanti progressi. Attraverso questa, la CE e lapromuoveranno e rafforzeranno ulteriormente il modello sportivo europeo basato su valori condivisi e obiettivi prioritari nel campo dell’, dellae dell’”. Ha parlato ...

