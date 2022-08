Atletica, Mondiali under 20 2022: Benedetta Benedetti vola in finale nel disco. Squalificata la 4×400 mista azzurra (Di martedì 2 agosto 2022) Un lampo firmato da Benedetta Benedetti nel buio di una seconda sessione quasi tutta da dimenticare per i colori azzurri nella prima giornata dei Mondiali under 20 di Calì in Colombia. La discobola azzurra si qualifica per la finale del lancio del disco non senza qualche brivido per i primi due lanci nulli che la mettono spalle al muro ma lei, già finalista lo scorso anno a Nairobi, non si fa prendere dal panico e raggiunge la misura di 50.22, settima complessiva e buona per entrare nella finale dove l’italiana potrebbe dire la sua anche ad altissimo livello. La delusione più cocente riguarda la 4×400 mista azzurra che in pista conquista facilmente la qualificazione alla ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Un lampo firmato danel buio di una seconda sessione quasi tutta da dimenticare per i colori azzurri nella prima giornata dei20 di Calì in Colombia. Labolasi qualifica per ladel lancio delnon senza qualche brivido per i primi due lanci nulli che la mettono spalle al muro ma lei, già finalista lo scorso anno a Nairobi, non si fa prendere dal panico e raggiunge la misura di 50.22, settima complessiva e buona per entrare nelladove l’italiana potrebbe dire la sua anche ad altissimo livello. La delusione più cocente riguarda lache in pista conquista facilmente la qualificazione alla ...

