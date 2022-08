Supercoppa francese, successo del Psg. Nantes ko per 4 - 0 - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Lionel Messi Tel Aviv, 31 luglio 2022 - Il Paris Saint - Germain comincia la stagione aggiungendo un trofeo in bacheca. I parigini hanno conquistato la Supercoppa di Francia a Tel Aviv, contro il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Lionel Messi Tel Aviv, 31 luglio 2022 - Il Paris Saint - Germain comincia la stagione aggiungendo un trofeo in bacheca. I parigini hanno conquistato ladi Francia a Tel Aviv, contro il ...

DiMarzio : Il @PSG_inside batte il @FCNantes e vince la Supercoppa di Francia - atmilan99 : Il campionato francese, è talmente squilibrato e noioso, che la loro Supercoppa ha lo stesso valore della Telekom C… - fblaseo : RT @pallonatefaccia: Ieri si è giocata la Supercoppa francese tra PSG e Nantes, presso lo stadio Bloomfield di Tel Aviv, e il pubblico isra… - pallonatefaccia : Per Hakimi, purtroppo, non si tratta della prima volta che viene fischiato per queste sue posizioni politiche: era… - pallonatefaccia : Ieri si è giocata la Supercoppa francese tra PSG e Nantes, presso lo stadio Bloomfield di Tel Aviv, e il pubblico i… -