Spread Btp - Bund a 218 | 3 punti

(Di lunedì 1 agosto 2022) Riaprono i mercati e il differenziale tra il Btp e ildecennali si stringe a 218,3. Il rendimento del titolo del Tesoro italiano è al 3,02% quello tedesco allo 0,8 per cento. . 1 agosto ...

Riaprono i mercati e il differenziale tra ile il Bund decennali si stringe a 218,3 punti. Il rendimento del titolo del Tesoro italiano è al 3,02% quello tedesco allo 0,8 per cento. . 1 agosto 2022