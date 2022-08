Scoperta incredibile dall’altra parte del mondo: è così gigantesca da sorreggere 4 Colossei (Di lunedì 1 agosto 2022) Si tratta di qualcosa di davvero inaspettato che è emerso nell’ultimo periodo. incredibile quello che è stato scovato. I ricercatori di tutte le parti del mondo si può dire che,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 1 agosto 2022) Si tratta di qualcosa di davvero inaspettato che è emerso nell’ultimo periodo.quello che è stato scovato. I ricercatori di tutte le parti delsi può dire che,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AhOkkeY1 : @dragogalattico1 Già, nessuna. La gente muore di infarto (o altri malori) da sempre. Incredibile eh? Se hai trovato… - mistral39210594 : @Jack53152579 Beh la scoperta del vettore Rna è stata grandiosa. Lo sai o no stolto che una volta si viveva fino a… - Ci4Cla : Oggi scopriamo che né i docenti universitari né gli avvocati devono avere accenti forti, perché? Perché a questo qu… - ilconterosso1 : Se si scrive 'per me è finita' dopo mezzora dal post di una che ha fatto 'un'incredibile scoperta' , mi sa' che non… - 0x1043 : @ziobaffone Scoperta incredibile, anche se il suo significato e' ancora un mistero -