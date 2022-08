Salernitana, TMW: “Non solo Mertens per l’attacco, ecco altri obbiettivi” (Di lunedì 1 agosto 2022) Salernitana Mertens- La Salernitana continua il suo lavoro in ritiro, in vista dei prossimi impegni stagionale. Lavoro di scarico per gli uomini di Nicola che, continua in maniera forte sugli allenamenti. Fra 2 settimane i Campani scenderanno in campo contro la Roma. La Salernitana, continua il suo mercato in entrata, Morgan De Sanctis è attivissimo e vuole consegnare il prima possibile, una squadra competitiva al mister Nicola. Dopo l’acquisto di Bonazzoli, il presidente Iervolino è pronto a finanziare altri grandi colpi. Il primo obbiettivo è Dries Mertens, svincolato dopo l’incredibile esperienza al Napoli. Il patron dei Corallini, tifosissimo dei Partenopei, vuole regalare questo sogno ai tifosi della Salernitana. Non solo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Lacontinua il suo lavoro in ritiro, in vista dei prossimi impegni stagionale. Lavoro di scarico per gli uomini di Nicola che, continua in maniera forte sugli allenamenti. Fra 2 settimane i Campani scenderanno in campo contro la Roma. La, continua il suo mercato in entrata, Morgan De Sanctis è attivissimo e vuole consegnare il prima possibile, una squadra competitiva al mister Nicola. Dopo l’acquisto di Bonazzoli, il presidente Iervolino è pronto a finanziaregrandi colpi. Il primo obbiettivo è Dries, svincolato dopo l’incredibile esperienza al Napoli. Il patron dei Corallini, tifosissimo dei Partenopei, vuole regalare questo sogno ai tifosi della. Non...

