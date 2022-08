Ronaldo non ha dubbi sulla lotta scudetto in Serie A: la favorita! (Di lunedì 1 agosto 2022) In un’intervista per la Gazzetta dello Sport, Ronaldo Il Fenomeno ha fatto le sue previsioni riguardo l’imminente stagione di Serie A, indicando le squadre che, a detta sua, partirebbero favorite. Su chi pensa possa trionfare nella prossima stagione: “Inter, Juventus e Milan, ma chi sarà la più favorita lo scopriremo a fine mercato. So però quanto sia difficile fare previsioni e quanto sia facile sbagliarle. Tanto più prima di un campionato così. Si gioca come pazzi fino a Novembre, poi inizia il Mondiale e a Gennaio si ricomincia, chissà come“. Come mai l’Inter? “Perché poteva vincere lo scudetto già l’anno scorso, diciamo pure che ad un certo punto l’aveva praticamente vinto. Perché è tornato Lukaku, uno che, soprattutto in Italia, come si è visto e come si dice, fa la differenza”. Ronaldo Intervista ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) In un’intervista per la Gazzetta dello Sport,Il Fenomeno ha fatto le sue previsioni riguardo l’imminente stagione diA, indicando le squadre che, a detta sua, partirebbero favorite. Su chi pensa possa trionfare nella prossima stagione: “Inter, Juventus e Milan, ma chi sarà la più favorita lo scopriremo a fine mercato. So però quanto sia difficile fare previsioni e quanto sia facile sbagliarle. Tanto più prima di un campionato così. Si gioca come pazzi fino a Novembre, poi inizia il Mondiale e a Gennaio si ricomincia, chissà come“. Come mai l’Inter? “Perché poteva vincere logià l’anno scorso, diciamo pure che ad un certo punto l’aveva praticamente vinto. Perché è tornato Lukaku, uno che, soprattutto in Italia, come si è visto e come si dice, fa la differenza”.Intervista ...

