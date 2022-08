Raspadori-Napoli, si vuole chiudere subito (Di lunedì 1 agosto 2022) Per Giacomo Raspadori, Sassuolo e Napoli proveranno a chiudere nel breve periodo. Il calciatore ha già un accordo con i partenopei Spinge sull’acceleratore il Napoli per Giacomo Raspadori. Il calciatore in forza al Sassuolo piace parecchio ai partenopei, con i neroverdi che però chiedono circa 35 milioni di euro per poterlo cedere. Il Napoli non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Per Giacomo, Sassuolo eproveranno anel breve periodo. Il calciatore ha già un accordo con i partenopei Spinge sull’acceleratore ilper Giacomo. Il calciatore in forza al Sassuolo piace parecchio ai partenopei, con i neroverdi che però chiedono circa 35 milioni di euro per poterlo cedere. Ilnon L'articolo

Gazzetta_it : Raspadori, c'è l'offerta Napoli. Ma la Juve prova il contropiede #calciomercato - RafAuriemma : Appena arriveranno #Kepa e #Raspadori potrebbero essere eliminati i due principali difetti del #Napoli attuale: un… - AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - NMercato24 : Sassuolo e Napoli continuano a trattare per Raspadori: gli emiliani aprono all'inserimento di eventuali controparti… - ABalestrieri : RT @mirkonicolino: #Carnevali a #IlGiornale su #Raspadori: 'Per Giacomo ci sono gli occhi di #Napoli e #Juventus. È chiaro che il mercato è… -