PARAMOUNT+: arriverà in Italia il 15 settembre 2022 (Di lunedì 1 agosto 2022) Con oltre 8.000 ore di contenuti di qualità, arriva PARAMOUNT+, il servizio ospiterà in esclusiva alcuni dei maggiori successi globali dell’ultimo anno. Tra cui Top Gun: Maverick, HALO, The First Lady, Tulsa King, 1883, Paw Patrol. E oltre ai prodotti made in USA, in arrivo sulla piattaforma anche importanti produzioni originali Italiane. Tra cui le serie Corpo Libero, Circeo, Miss Fallaci e i film come 14 Giorni. PARAMOUNT+ sarà disponibile a 7.99 euro al mese o 79.90 euro all’anno Il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), arriverà in Italia il 15 settembre. Già al lancio proporrà oltre 8.000 ore di contenuti con un vasto numero di titoli in anteprima ed esclusiva assoluta. Al prezzo competitivo di 7.99 euro al mese. “PARAMOUNT+ sta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 agosto 2022) Con oltre 8.000 ore di contenuti di qualità, arriva, il servizio ospiterà in esclusiva alcuni dei maggiori successi globali dell’ultimo anno. Tra cui Top Gun: Maverick, HALO, The First Lady, Tulsa King, 1883, Paw Patrol. E oltre ai prodotti made in USA, in arrivo sulla piattaforma anche importanti produzioni originaline. Tra cui le serie Corpo Libero, Circeo, Miss Fallaci e i film come 14 Giorni.sarà disponibile a 7.99 euro al mese o 79.90 euro all’anno Il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA),inil 15. Già al lancio proporrà oltre 8.000 ore di contenuti con un vasto numero di titoli in anteprima ed esclusiva assoluta. Al prezzo competitivo di 7.99 euro al mese. “sta ...

SurvivedShows : #ParamountPlus, il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) arriverà in Italia il prossimo 15 s… - suffragettecine : RT @HorrorItalia24: Paramount+ arriverà il 15 settembre in Italia. Ecco tutte le info - il_Tommi12 : RT @HorrorItalia24: Paramount+ arriverà il 15 settembre in Italia. Ecco tutte le info - TVTips_official : RT @dituttounpop: #Paramount+ arriverà in Italia il 15 settembre 2022, ecco quanto costerà: @ParamountPlusIT - mixborghi : RT @HorrorItalia24: Paramount+ arriverà il 15 settembre in Italia. Ecco tutte le info -