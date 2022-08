Ornella Muti, l’attrice torna a parlare del flirt con Adriano Celentano: tutta la verità (Di lunedì 1 agosto 2022) Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è un’attrice italiana. Nella sua carriera ha interpretato vari film, lavorando al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti. In questo periodo la nota attrice è tornata a teatro e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattati, Ornella Muti è tornata a parlare di un suo vecchio flirt con Adriano Celentano: scopriamo insieme tutta la verità.



Dopo anni, Ornella Muti, intervistata ... Leggi su tvzap (Di lunedì 1 agosto 2022), pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è un’attrice italiana. Nella sua carriera ha interpretato vari film, lavorando al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti. In questo periodo la nota attrice èta a teatro e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattati,ta adi un suo vecchiocon: scopriamo insiemelaDopo anni,, intervistata ...

Corriere : Ornella Muti: «Il nome d’arte? Mai piaciuto. Mia madre mi suggerì l’aborto: avevo 18 anni, rifiutai» - ParliamoDiNews : Ornella Muti: `Rimasi incinta a 18 anni. Il mio agente mi consigliò di abortire, ma io non ho voluto. Ed è nata Nai… - MpV_Italia : Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no! L'intervista a @muti_ornella <3 - ParliamoDiNews : Ornella Muti spiega perché decise di non abortire a 18 anni #ornella #muti #spiega #perché #decise #abortire… - GossipNews_it : Ornella Muti rivela: ''Il mio nome d’arte non mi è mai piaciuto''. Leggi di più: -