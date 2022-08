"Nessun problema a farlo": Giovanni Toti, lo strappo con Salvini e Berlusconi? (Di lunedì 1 agosto 2022) Giovanni Toti ha scelto con grande attenzione le parole sul centrodestra durante il suo intervento a L'aria che tira, su La7. Il governatore non dimentica chi gli ha consentito di ricoprire il ruolo che ha tuttora, ma allo stesso tempo dalla sua analisi emerge che il centrodestra attuale è mutato in qualcosa in cui non si riconosce del tutto. “Se non troveremo accordi con Nessuno - ha dichiarato Toti - non ho alcun problema ad andare per conto nostro e difendere la nostra bandiera. Vorrei dialogare senza pregiudizi con tutti, sapendo che la mia è una storia di centrodestra, ma di un centrodestra in cui mi devo riconoscere. Ho più volte chiesto nel corso degli anni modifiche sostanziali agli equilibri della coalizione: non parlo di numeri, ma di politica, di contenuto, di modello di confronto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)ha scelto con grande attenzione le parole sul centrodestra durante il suo intervento a L'aria che tira, su La7. Il governatore non dimentica chi gli ha consentito di ricoprire il ruolo che ha tuttora, ma allo stesso tempo dalla sua analisi emerge che il centrodestra attuale è mutato in qualcosa in cui non si riconosce del tutto. “Se non troveremo accordi cono - ha dichiarato- non ho alcunad andare per conto nostro e difendere la nostra bandiera. Vorrei dialogare senza pregiudizi con tutti, sapendo che la mia è una storia di centrodestra, ma di un centrodestra in cui mi devo riconoscere. Ho più volte chiesto nel corso degli anni modifiche sostanziali agli equilibri della coalizione: non parlo di numeri, ma di politica, di contenuto, di modello di confronto, ...

